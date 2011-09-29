Джамала планує написати гімн до Євро-2012

Відома українська співачка Джамала планує написати гімн Євро-2012.

"Як співачка я можу зробити внесок у турнір лише музикою та співом. Хочу написати гімн для Євро-2012, який би визнали офіційним для чемпіонату або ж, який би просто став улюбленим у період Євро та після нього", - розповіла Джамала.

Володарка гран-прі музичного фестивалю "Нова хвиля-2009" заявила, що на своїх концертах буде закликати усіх людей долучатися до проектів Євро-2012, а також поводити себе ввічливо та толерантно з іноземцями, яких чимало приїде на футбольні змагання.

"Що більше людей в Європі та світі дізнаються про Україну - тим краще для нас. Ми зможемо заробити на чемпіонаті. Я сподіваюся лише на позитив від Євро-2012, в момент його проведення і після турніру", - сказала співачка.

ТСН.ua