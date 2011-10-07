На Прикарпатті відкрили пам'ятник жертвам нацизму

В урочищі Буковинка поблизу міста Надвірна Івано-Франківській області відкрили відреставрований пам`ятник жертвам нацизму.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації. На пам’ятнику, який зроблений з гірського каменю, розміщено таблички з написами українською мовою та івритом: «Тут поховані 3860 радянських громадян, які 6 жовтня 1941 року розстріляні німецькими окупантами». На цьому місці у 1941 році фашисти розстріляли майже все єврейське населення Надвірної, серед жертв також були і українці та жителі інших національностей. Сам пам`ятник був встановлений ще за часів радянської влади, у в 60-их роках минулого століття.

Поминальні заходи відбулися за участю рабина Івано-Франківської синаноги Мойші КОЛЕСНИКА, духовенства УГКЦ, голови облдержадміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА, громадськості та жителів Надвірної.

Основним спонсором реставрації пам’ятника є гендиректор однієї з російських компаній Філіп ТАЙК, який народився у селищі Солотвино Богородчанського району Івано-Франківської області.

Присутні поклали до пам`ятника вінки, квіти та, за єврейським звичаєм, камінці, які символізують стійкість і мужність єврейського народу.

Біля пам`ятника рабин М.КОЛЕСНИК прочитав молитву, а священики Української греко-католицької церкви відслужили панахиду.