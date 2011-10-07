Лауреатами Нобелівської премії Миру стали три жінки

Лауреатами Нобелівської премії Миру за 2011 рік стали три жінки - президент Ліберії Елен Джонсон-Серліф, африканська правозахисниця Леймах Гбові і єменська опозиціонерка Тавакел Карман. Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Елен Джонсон Серліф стала першою жінкою - президентом Ліберії, а зайняти цей пост їй допоміг мирний рух, організований її співвітчизницею Леймах Гбові. Тавакел Карман очолює організацію "Жінки - журналісти без ланцюгів". Премія присуджена з формулюванням "За їх ненасильницьку боротьбу за безпеку жінок та їх права на повноцінну участь у мирному врегулюванні".