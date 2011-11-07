На Черкащині з'явилася школа шляхетних панянок

У школі села Новодмитрівка Золотоніського району Черкащини відкрито «Школу шляхетних українок» - перший такий проект в області. Подібні школи діяли в Україні ще у ХVІІІ столітті.

Як передає кореспондент УНІАН, в «Школі шляхетних українок» не буде оцінок і традиційних вчителів. На уроки запрошуватимуться візажисти, перукарі, кухарі, психологи, косметологи, які проводитимуть оригінальні майстер-класи. Дівчат навчатимуть добрим манерам, умінню спілкуватися на світських прийомах і навіть їздити верхи на конях.

Після кожного уроку їм вручатимуть цікаві подарунки. Навчання триватиме до 1 травня та завершиться святковим балом.

Перший урок панянок відбувся вже цієї суботи у Красногірському жіночому монастирі. Його тема – роль жінки у релігії та суспільстві.

Навчання у школі безкоштовне, адже організатори вбачають шляхетність не у кількості витрачених грошей, а у творчості, вихованні й толерантності. Ініціатором заснування «Школи шляхетних українок» на базі Новодмитрівської школи став її директор Олександр ТУКАЛО.

Шістнадцять юних леді із села Новодмитрівки, до яких приєдналися і жительки міста Золотоноша, зустріли цей проект із захопленням. Вони всі пообіцяли гарно вчитися, щоб у майбутньому стати гідними українськими панночками.