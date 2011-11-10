Міс Світу 2011 планувала стати черницею

Міс Світу 2011 року представниця Венесуели 21-річна Івіан Лунасоль Саркос Кольменарес вчилася в католицькій школі і мріяла стати черницею, повідомило в середу агентство KAI.

Венесуелка, що перемогла в неділю в Лондоні на 61-му конкурсі Міс Світу, народилася в багатодітній родині. Коли їй було вісім років, померла її мати, а через дев`ять місяців в автокатастрофі загинув її батько.

Протягом п`яти років Івіан Лунасоль вчилася в монастирській школі Santa Maria Micaela. Міс Світу зізналася, що серйозно думала про чернечий спосіб життя, але врешті-решт вирішила залишитися мирянкою.

Під час навчання в 2009 році вона перемогла в конкурсі Міс Венесуела, що не завадило їй отримати диплом.

Коментуючи свою перемогу в Лондоні, Івіан Лунасоль висловила сподівання, що титул Міс Світу допоможе їй допомагати бідним людям і сиротам.

"Моя краса має серце", - заявила переможниця журналістам.

У конкурсі в Лондоні взяла участь рекордна кількість дівчат - 122. До фіналу вийшли представниці Південної Кореї, Венесуели, Англії та Шотландії, Пуерто-Ріко та Філіппін, Південної Африки.

Конкурс Міс Світу відзначає цього року 60-річний ювілей, і цього року він повернувся на батьківщину, до Великобританії. Міс Світу - найстаріший конкурс краси, який заснував у 1951 році британець Ерік Морлі.

Першою переможницею конкурсу стала шведка Керстін "Кікко" Хаконссо.



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