У Страсбурзі представлено святині України

У Палаці Ради Європи (Страсбург) під час презентації культурних заходів України з нагоди закінчення головування нашої держави в Комітеті міністрів Ради Європи відкрито фотовиставку «Києво-Печерська лавра — святиня України». На ній представлені фотографії інтер’єрів пам’яток архітектури, пейзажі та панорами Києво-Печерської лаври — перлини духовної спадщини українського народу, святого місця для всіх християн світу, 960-річчя якої відзначається цього року. Окремий розділ фотовиставки демонструє голографічні копії з мистецьких творів фондової збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, яка налічує понад 70 тисяч одиниць збереження.

Велику зацікавленість відвідувачів, а в урочистостях узяли участь Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, понад 20 послів та міністрів закордонних справ різних держав, викликало також представлене тут факсимільне видання визначної пам’ятки староукраїнської мови та мистецтва XVI століття, символу незалежності України, Книги президентської присяги — Пересопницького Євангелія. «Вашій увазі представлені здобутки культури та духовності українського народу, які він беріг і примножував для прийдешніх поколінь», — сказав на відкритті експозиції міністр культури України Михайло Кулиняк.