10 листопада - Всесвітній день молоді

10 листопада відзначається Всесвітній день молоді. Це свято було встановлено в день завершення Всесвітньої конференції молоді, що проходила з 29 жовтня до 10 листопада 1945 року в Лондоні, та з нагоди заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Цього ж дня - Всесвітній день науки, який було запроваджено в 1999 році під час Всесвітньої наукової конференції (зараз Всесвітній науковий форум) у Будапешті, де наголошувалося на необхідності щільнішої взаємодії між наукою та суспільством.