20 листопада – Всесвітній день дитини

У 1954 році Генеральна Асамблея рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дитини як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, направленій на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Вона запропонувала урядам святкувати цей День в будь-який з днів, який кожен з них визнає доцільним.

У деяких країнах Всесвітній день дітей святкується 20 вересня. Проте 129 країн-членів ООН цей день відзначають все ж таки 20 листопада.

20 листопада знаменує день, в який Асамблея прийняла в 1959 році Декларацію прав дитини, а в 1989 році - Конвенцію про права дитини.

У 2000-му році світові лідери поставили перед собою Цілі розвитку Декларації тисячоліття (ЦРДТ), які включають зобов`язання до 2015 року удвічі зменшити крайню убогість, зупинити розповсюдження ВІЛ/СНІДу і надати загальну початкову освіту. Хоча Цілі в області розвитку призначені для всього людства, вони в основному відносяться до дітей.

Освіта Києва