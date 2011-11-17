Ромео і Джульєта танцюватимуть під музику "Radiohead"

18 і 19 листопада у Національній опері відбудеться прем`єра балету "Radio & Juliet". У рамках спільної вистави з двох актів також покажуть "Кармен-сюїту". На сцену вийдуть танцівники Національного театру Словенії та Національної опери України. Головні ролі виконають зірки російського Маріїнського театру, українське подружжя Денис та Анастасія Матвієнки.

"Для балету використали музику британської рок-групи "Radiohead", - каже Денис Матвієнко. - Тому "Radio & Juliet" - це гра слів. Вистава триває 45 хвилин. Танцюватимуть 6 чоловіків і одна жінка - моя дружина. Вона гратиме Джульєтту. Я виконаю роль Ромео. Також візьме участь постановник балету Едвард Клюг. Він є художнім керівником Словенського національного театру".

Сцену залишать без декорації. Використають тільки світло і відео-інсталяції.

"Radio & Juliet" поставив 2005 року, - каже Едвард Клюг. - Я створюю нову естетику сучасного танцю, хоча за основу беру класичний балет. Люди називають це пластикою в стилі Клюга".

Gazeta.ua