Під Лук'янівським СІЗО співатимуть Пономарьов, Матвієнко і Чубай

У неділю, 27 листопада, біля Лук’янівського СІЗО для екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, у якої цього дня день народження, дадуть концерт відомі українські артисти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», концерт розпочнеться о 14.00 (вул. Дегтярівська, 13).

Для Ю.ТИМОШЕНКО виступлять Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ніна МАТВІЄНКО, Тарас ЧУБАЙ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Артем ПОЛЕЖАКА і гурт «Барабас», гурти «Вій», King Size, «Фіолет», «Ет Сетера», ТНМК і народний хор «Гомін».

Як повідомляв УНІАН, партія «Батьківщина» закликала українців принести квіти для Ю.ТИМОШЕНКО до Лук’янівського СІЗО в день її народження 27 листопада.