У Львові відкрили пам’ятник Володимиру Івасюку (фото)

Сьогодні у Львові відкрили пам’ятник видатному українському композитору Володимиру Івасюку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава ВАКАРЧУКА, який виступив ініціатором і меценатом пам’ятника.

Пам’ятник заввишки 2,6 м виготовлено з бронзи, а постамент і мощення – з граніту. Монумент встановлено на монолітній кам’яній брилі, навколо пам’ятника з мозаїки та гранітної плитки викладено декоративну гітару. Вартість проектних робіт і виготовлення пам’ятника становить 360 тис. грн.

Автори пам’ятника - скульптор Сергій ОЛЕШКО та архітектор Михайло ЯГОЛЬНИК.

Кошти на благоустрій прилеглої території – 174 тис. грн. – виділено з міського бюджету Львова.

Участь у відкритті пам’ятника взяли члени родини ІВАСЮКІВ, громадські діячі.

Фото надані прес-службою Святослава Вакарчука