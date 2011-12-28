"Щедрик" Олега Скрипки став саундтреком для мультика. Відео

"Щедрик" у виконанні Олега Скрипки став звукорядом нового однойменного новорічного мультфільму створеного режисером-аніматором Степаном Ковалем у жанрі пластилінової 3D-анімації.

Відео можна переглянути тут.

"Щедрик" у виконанні Олега Скрипки був записаний двома мовами – українською та англійською минулого року.

Сценарій картини "Щедрик" – це різдвяна історія маленького хлопчика, який знайомиться з найголовнішим святом на Землі, подорожуючи в часі із сучасного міста до стародавнього казкового села, де сірі будні розквітають барвистими фарбами радості – дорослі обертаються на дітей, а діти виростають та стають добрими людьми.

На створення фільму пішло 150 кг пластиліну та 100 кг солі.

"Щедрик" – твір Миколи Леонтовича, обробка давньої української новорічної щедрівки – найвідоміша на сьогоднішній день новорічна пісня в усьому світі в перекладі на англійську мову, що має назву "Колядка дзвонів".

Уперше "Щедрик" був виконаний хором Київського Університету у 1916 році в Києві, а 5 жовтня 1921 року "Щедрик" був вперше презентований на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку.

У 1936 році Пітер Вільховський, який працював для радіо NBC, пише англійську версію слів до "Щедрика". Згодом пісня зазвучала у популярних кінофільмах "Гаррі Поттер", "Сам вдома" та мультиплікаційному серіалі "Південний парк". Оригінальні інтерпретації твору робили відомі рок-гурти "Barenaked Ladies" та "Savatage", а переробка пісні у стилі "техно-данс" від DJ Demonix наразі стала культовою класикою електронного андеграунду.

Мультфільм "Щедрик" знятий у студії "Новаторфільм". Режисер – Степан Коваль, сценарій – Сашко Лірник, художник – Катерина Слонова, оператор – Вадим Ільков, головний аніматор – Андрій Слісаревський.

Українська правда. Життя