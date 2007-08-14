В Луцьку 25-26 серпня куватимуть “Дерево щастя”

В Луцьку відбудеться фестиваль ковальства та флористичного мистецтва "Солом`яна птаха".

Як передає кореспондент УНІАН, він проходитиме протягом 25-26 серпня 2007 року на території Луцького замку.

Організаторами дійства виступають Луцька міська рада та Асоціація „Оберіг Мистецтва", партнером - Спілка ковалів України.

Як зазначають організатори, метою фестивалю є відродження і популяризація українських традицій та об`єднання майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, а також урізноманітнення ландшафту міста засобом створення монументальної скульптури.

Акція об`єднання в одному фестивалі силачів-ковалів та діток, які виготовлятимуть птахів із сіна, підкреслює споконвічну українську традицію сім`ї, як оберегу та культурного осередку, зазначили в оргкомітеті. Ковалі виготовлять із металу основу скульптурної композиції „Дерево щастя", а декорування здійснюватимуть флористи птахами із сіна. Для виготовлення „Дерева щастя" запрошуються ковалі з різних міст України.