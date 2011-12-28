Названо претендентів на Шевченківську премію 2012 року

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список претендентів на здобуття цієї найпрестижнішої української премії у 2012 році.

Як повідомляє "Українська літературна газета", що на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2012 року до Комітету надійшло 30 подань.

До участі у третьому турі конкурсного відбору на здобуття найвищої Національної нагороди України, шляхом таємного голосування, Комітет допустив такі твори:

1. Буряк Юрій. Книга поезій "Коло навколо" (Представлено Всеукраїнським товариством "Просвіта" ім. Тараса Шевченка)

2. Гужва Валерій. Книги поезій "Вежа" та "Порцеляновий янгол" (Представлено Всеукраїнським товариством "Просвіта" ім. Тараса Шевченка)

3. Дочинець Мирослав. Роман "Вічник. Сповідь на перевалі духу" (Представлено Національною спілкою письменників України)

4. Мідянка Петро. Книга поезій "Луйтра в небо" (Представлено Асоціацією українських письменників)

5. Проць Любов. Книга поезій "Група крові" (Представлено Національною спілкою письменників України)

6. Рутківський Володимир. Історична трилогія для дітей "Джури" ("Джури козака Швайки", "Джури-характерники", "Джури і підводний човен"). (Представлено Державним комітетом телебачення і радіомовлення України)

7. Щіпковський (Щипківський) Геннадій. Трилогія "Товтри" ("Круговерть", "Директорія", "Млин"). (Представлено Національною спілкою письменників України)

8. Кара-Васильєва Тетяна. Книга "Історія української вишивки" (Представлено Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України)

9. Степовик Дмитро. Книга "Історія української ікони Х-ХХ століть" ( Представлено Відділенням літератури, мови та мистецтвознавства Національної академії наук України)

10. Тимків Богдан. Книга "Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова" (Представлено Всеукраїнським товариством "Просвіта" ім. Тараса Шевченка)

11. Хай Михайло. Книга "Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція)" (Представлено Національною спілкою композиторів України)

12. Степурко Віктор (композитор). Псалмодія "Монологи віків" для мішаного хору та солюючих інструментів (Представлено Національною спілкою композиторів України)

13. Пилатюк Ігор (диригент). Концертні програми "П’ять скрипкових концертів Мирослава Скорика", "Пам’яті Кобзаря" (Представлено Національною спілкою композиторів України)

14. Печорний Петро (художник). Серія декоративних тарелей за мотивами творів Т.Г. Шевченка (Представлено Українським Фондом культури)

15. Криволап Анатолій (художник). Цикл живописних творів "Український мотив" (Представлено Національною спілкою художників України).

Українська правда. Життя