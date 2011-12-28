У Новорічну ніч на Майдані - танці й вогняне шоу

Київська міська державна адміністрація запрошує киян та гостей столиці зустріти Новий рік на головній площі країни - Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, свято зустрічі 2012 року відбудеться під гаслом «Вітаємо рік Євро-2012 в Україні!».

За інформацією організаторів заходу, дух футбольного свята пануватиме в країні з першої хвилини Нового року.

З Новим 2012 роком киян та гостей столиці привітає зі сцени голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Вітатимуть гостей свята і відомі українські виконавці. У концертній програмі візьмуть участь: гурти «ВВ», «ТНМК», «Скрябін», «Мед Хедз», «Время и Стекло», чемпіонка «Євробачення» РУСЛАНА, ЕРІКА, Коля СЕРЬГА та інші. Артисти обіцяють глядачам нові пісні, новорічні хіти та спеціальні футбольні присвяти Євро-2012, Україні, нашій національній збірній з футболу.

Також під час шоу-програми планується використати кілька нових для України спецефектів та презентувати найкраще в країні вогняне шоу, зважаючи, що 2012 – рік Дракона.

Новорічна шоу-програма на Майдані Незалежності розпочнеться 31 грудня о 21.00 і триватиме до 02.00 ночі 1 січня. У прямому ефірі новорічне шоу можна буде побачити на телеканалах «М1» та ТРК «Київ». Повтор у запису – на Першому Національному.

Як нагадали в КМДА, сценічний комплекс на Майдані Незалежності у новорічну ніч нагадуватиме футбольне поле з «золотими воротами». Такий концепт буде реалізовано завдяки нестандартним конструкціям та спеціальним екранам. Імпровізовані футбольні ворота будуть побудовані із 40-метрових світлодіодів. Уся споживана потужність сценічного комплексу та телевізійної техніки забезпечуватиметься виключно генераторами і не вплине на енергозабезпечення міста.

Святкуватимуть на Майдані Незалежності і Різдво Христове. Концерт 7 січня 2012 року розпочнеться о 14.00. А 19 січня кияни відзначать Водохреща на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору та у парку культури та відпочинку «Гідропарк».