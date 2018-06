Елтон Джон напише книгу

Сер Елтон Джон вирішив вперше спробувати себе в письменницькій справі, створивши книгу напів-автобіографічних есе про свою кампанію проти СНІДу. Книга під назвою "Любов лікує: кінець глобальної епідемії СНІДу" (Love Is the Cure: Ending the Global Aids Epidemic) вийде в липні разом з аудіокнигою, записаною особисто автором.

У книзі Е.Джон збирається розповісти про те, як перемогти "чуму XX століття" за допомогою не "таємничої вакцини", а "шляхом зміни сердець, розуму і зламу соціальних бар`єрів", пишуть znaki.fm. Крім цього, сер Елтон Джон поділиться спогадами про своїх друзів, життя яких забрала хвороба, включаючи фронтмена Queen Фредді Меркюрі і підлітка Райана Уайта, що став символом боротьби зі СНІДом у США.

Виданням книги Джона в Британії займеться видавництво Hodder & Stoughton, в США — Little, Brown; всі доходи від її продажу підуть до Фонду боротьби зі СНІДом, що заснований самим музикантом.

ТСН