Зустріч з головою МЗС РФ держсекретар назвав "конструктивною".

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та розповів журналістам, чи він вже мав нагоду повідомити деталі його розмови президенту США Дональду Трампу.

Рубіо повідомив, що під час зустрічі російський міністр озвучив нові пропозиції щодо закінчення війни в Україні й він вже передав в деталях їх Трампу:

"Що стосується президента - так, я розмовляв з ним вчора ввечері, але поки що мені немає, що Вам розповісти", - так Рубіо відповів журналістам на питання про обговорення з Трампом результатів зустрічі з Лавровим.

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При цьому, державний секретар США зазначив, що не хоче цю зустріч переоцінювати, але вважає, що вона була "конструктивною":

"Я не хочу її переоцінювати, гаразд? Але вона була конструктивною, і, можливо, з'явилися якісь моменти, на яких можна буде побудувати щось більше. А може, і ні - не знаю, подивимося".

"Однак, є теми, які ми, ймовірно, будемо вивчати далі. Я вже передав їх президенту США та нашій команді вчора ввечері", - додав американський політик.

Деталі зустрічі Рубіо та Лаврова

Раніше УНІАН повідомляв, що особиста зустріч Рубіо та Лаврова відбулася в Малайзії на полях саміту організації АСЕАН й головними темами обговорення політиків стало питання війни в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Також ми писали, що Рубіо навів статистику, що свідчить, що з початку 2025 року Росія втратила 100 тисяч своїх солдатів в війні проти України. Також він додав, що в України втрати менші.

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