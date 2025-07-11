Раніше в мережі ходили чутки, що компанія планує запровадити підписку на Galaxy AI. Тепер у Samsung прояснили цей момент.

Після анонсу Galaxy AI, пакету функцій на базі штучного інтелекту від Samsung, компанія натякала, що дасть змогу безкоштовно користуватися ними лише певний час, а з 2026 року вони можуть стати платними. Тепер виробник прояснив цей момент.

У розмові з Android Police представник Samsung підтвердив, що всі функції Galaxy AI, "попередньо встановлені на телефоні за замовчуванням", надаватимуться безплатно без будь-яких обмежень за часом. Список фіч за замовчуванням виявився напрочуд довгим:

Live Translate (переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу);

Note Assist (асистент для нотаток);

Zoom Nightography (комбінація поліпшення нічної зйомки і зуму);

Writing Assist (асистент із правопису);

Drawing Assist (помічник для малювання);

Now Brief (ШІ-асистент, який надає персоналізовані зведення інформації протягом дня);

Audio Eraser (видалення непотрібних звуків із відео).

При цьому одразу впадає в око відсутність однієї з найбільш затребуваних функцій – фоторедактора з ШІ (Photo Editor). Також у списку немає асистента для браузера (Browsing Assist) та інструменту розшифровки аудіо (Transcript Assist) – імовірно, у майбутньому за їхнє використання доведеться заплатити.

Відео дня

Минулого року компанія додала підтримку Live Translate у сторонні месенджери, включно з Telegram і WhatsApp, а також розширила підтримку нейромережі на недорогі моделі Galaxy.

Принцип роботи функції Live Translate у Galaxy AI:

А тим часом Apple, схоже, визнала свою поразку в галузі ШІ. У всякому разі, на це натякає бажання виробника "прокачати" Siri за допомогою стороннього ШІ. За даними Bloomberg, компанія тестує моделі OpenAI і Anthropic для своєї оновленої версії голосового помічника.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав би бути на ШІ.

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