У Парижі вважають, що поразка України вплине на долю всієї Європи.

Наразі Російська Федерація є для Франції постійною, близькою та найбільш значущою загрозою. Йдеться не про бойові дії на території країни, а про гібридну війну.

Про це на прес-конференції заявив начальник Головного штабу французьких Збройних сил Тьєррі Буркхард. За його словами, Москва відкрито назвала Париж своїм головним противником у Європі і ця загроза вже проявляється у всіх сферах:

"Але все ж потрібно бути розумними. Ми, ймовірно, не є країною, яка наражається на найпрямішу загрозу. Якщо нас не атакують безпосередньо і масивно на території країни, є багато інших варіантів. Звичайно, у формі гібридної війни, багатосередовищної, багатопольової. Це означає, що практично скрізь ми стикаємося з протистоянням: у космосі, в кіберпросторі та на дні океану".

Військовий зазначив, що російські атомні підводні човни регулярно проникають у Північну Атлантику, а інколи спускаються в Середземне море, намагаючись контролювати важливі зони. За словами Буркхарда, цілями Росії є послаблення Європи та підрив НАТО.

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"Зрозуміло, що в Україні вирішується, з одного боку, питання безпеки Європи. Але я думаю, що насправді вирішується і питання місця європейських країн у світі завтрашнього дня. Якщо війна закінчиться перемогою Росії і поразкою України, я думаю, що це буде справжньою поразкою Європи. І ця поразка, як ми вже бачили, перетворить нас на травоїдних у світі м'ясоїдних. А перебувати в кінці харчового ланцюжка - не дуже зручне становище".

Франція посилює обороноздатність

Як відомо, країна активно посилює свою оборонну спроможність у відповідь на загрозу з боку Росії, яка зросла внаслідок повномасштабної війни в Україні.

У 2023 році президент Еммануель Макрон представив семирічну програму розвитку оборони на 2024-2030 роки, яка передбачає рекордний бюджет у 413 мільярдів євро.

Кошти спрямовують на модернізацію ядерного арсеналу, посилення протиповітряної оборони, розширення виробництва озброєння та розвиток кібербезпеки.

Зокрема, Франція збільшує замовлення на винищувачі Rafale, артилерію та високоточні авіабомби типу AASM Hammer. Окрему увагу приділено прискоренню виробництва боєприпасів і дронів.

Крім того, Париж активізує співпрацю з партнерами по НАТО та ЄС: спільно з Великою Британією створено ядерний пакт для зміцнення стратегічного стримування, а також підтримуються ініціативи європейської оборонної координації.

Французька влада прямо визнає, що досвід війни в Україні змушує Європу готуватися до можливого масштабного конфлікту і бути здатною діяти незалежно в умовах зростаючих глобальних ризиків.

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