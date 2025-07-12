Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів, - Politico

За даними журналістів, фінансування може надійти з президентського фонду, створеного ще за Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Про це повідомляють два джерела видання Politico, знайомі з планом.

Зазначається, що це перша потенційна допомога адміністрації постраждалій країні. Новий пакет допомоги відобразить внутрішні розбіжності в адміністрації з приводу допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже третій рік.

Важливо, що гроші надійдуть із фонду, схваленого Конгресом торік за президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з американських військових арсеналів для України. У фонді, відомому як "президентський дозвіл на скорочення", як і раніше, перебуває близько 3,8 мільярда доларів.

Відео дня

Видання пише, що країни НАТО працюють над більшою угодою із закупівлі американської зброї для України, повідомив помічник Конгресу. Politico раніше цього місяця повідомило, що Київ просить Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю.

Представники Міністерства оборони заявили, що призупинили постачання зброї через побоювання з приводу американських арсеналів. Однак деякі офіційні особи не погодилися з тим, що ці відносно невеликі поставки негативно позначаться на потенціалі США.

За словами людини, обізнаної про хід бесіди, ця проблема спонукала заступника міністра оборони Стівена Файнберга минулого місяця зібрати керівників оборонної промисловості у своєму кабінеті для обговорення проблем, пов'язаних із запасами.

За словами джерела, ці побоювання були аналогічні тим, які висловлювала адміністрація Байдена останніми місяцями: війна в Україні, а також триваючі операції на Близькому Сході, негативно позначалися на запасах боєприпасів Пентагону.

Джерело повідомило, що Файнберг, який відповідає за бюджетний процес Пентагону, розглядає можливість направлення до Конгресу пропозиції щодо нового пакету фінансування боєприпасів і закликає оборонну промисловість прискорити виробництво засобів ППО і високоточних ракет.

Нова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України в рамках законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік.

За даними Reuters, законопроєкт був схвалений комітетом 9 липня 2025 року переважною більшістю голосів - 26 проти 1.

Вас також можуть зацікавити новини: