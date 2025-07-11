Зазначається, що вугільна промисловість зіткнулась з ідеальним штормом.

Російська вугільна промисловість занурилася в кризу під тягарем високих витрат на запозичення і санкцій. Уповільнення попиту в Китаї в поєднанні з падінням цін оголило глибші розколи в економіці.

Видання Bloomberg пише, що за даними Федеральної служби статистики РФ, 2024 року прибутковими залишилися тільки половина вугільних компаній, і ситуація погіршується. Одна з провідних гірничодобувних компаній, ПАТ "Мечел", 30 червня заявила, що цього року може скоротити продажі на чверть і вже почала скорочувати видобуток, оскільки кожна видобута тонна вугілля збільшує збитки. Деякі шахти в Сибіру вимушено припинили роботу.

За словами джерел, однією з ключових проблем галузі є неможливість забезпечити себе обладнанням після трьох років санкцій. Вугільники часто змушені вдаватися до "канібалізації" - забирати обладнання з кількох об'єктів, щоб зібрати на одному підприємстві єдину робочу одиницю, яка може забезпечити мінімальні виробничі витрати при скороченні обсягів видобутку.

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Водночас компанії стикаються з витратами на позикові кошти, що перевищують 20%, що ще більше знижує рентабельність, а ціни на вугілля впали до багаторічного мінімуму через зниження попиту з боку Китаю.

"Вугільна промисловість стикається з тим, що можна назвати ідеальним штормом: усі проблеми зійшлися воєдино", - сказала фахівець із регіонів Росії в МДУ Наталія Зубарвич.

Хоча вугілля становить менше ніж 0,5% валового внутрішнього продукту Росії, воно допомагає генерувати понад 15% електроенергії в країні і відіграє ключову роль у підтримці соціально-економічної стабільності.

За словами Зубаревич, Кемеровська область, найбільший вугільний регіон Росії, у першому кварталі повідомила про 20%-й дефіцит бюджету через падіння податкових надходжень від прибутку. У результаті місцева влада вже почала скорочувати регіональні пільги, зокрема спеціальні надбавки для лікарів.

Якщо ситуація збережеться, збитки російських вугільних компаній цьогоріч можуть збільшитися більш ніж удвічі і досягти 4,5 млрд доларів. Ключовою проблемою залишається борг, загальний обсяг якого, за прогнозами, досягне 1,4 трлн рублів.

Економіка Росії - останні новини

Падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну можуть призвести до того, що російський фонд національного добробуту може вичерпати себе вже 2026 року. При цьому Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року.

8 липня стало відомо, що дефіцит бюджету РФ за перше півріччя 2025 року склав 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

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