На місці прильотів зафіксовані вибухи і пожежа.

В рамках кампанії по зниженню ракетно-бомбового потенціалу армії РФ українські оборонці уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, який входить до складу корпорації "МіГ". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 11 липня удар по виробничим потужностям агресора здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

В Генштабі зазначають, що це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.

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"Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних комплексів противника.

"Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються", - зазначають в Генштабі.

Удари по російському ВПК

Як повідомляв УНІАН, 7 липня уражено АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Московській області з виробництва боєприпасів.

В Генштабі зазначали, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed. Також зазначається, що зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

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