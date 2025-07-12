Дрон може летіти на наднизькій висоті, де він є непомітним для радарів.

В Туреччині створили дрон-камікадзе, який літає за принципом екраноплану. Ймовірно, це перший безпілотник такого класу у світі, пише Defense Express.

Дрон-камікадзе під назвою TALAY створила компанія Solid AERO. Під час польоту він використовує ефект так званої "повітряної подушки", що утворюється, якщо об’єкт переміщується в повітрі на малій висоті над рівною поверхнею. Це забезпечує більшу вантажопідйомність та економічність порівняно зі звичайними БПЛА того ж розміру і потужності.

Особливості конструкції дрона TALAY не дозволяють йому підніматися на висоту понад 100 метрів, але забезпечують можливість сідати на воду, або летіти над її поверхнею на висоті 30 сантиметрів. Останнє є особливо важливим, бо таким чином дрон летить нижче рівня радару.

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Заявлені характеристики дрона включають швидкість у 200 км/год та час в польоті до трьох годин. Повідомляється, що за наявності ретрансляторів дроном можна керувати на відстані до 200 км. При загальній масі у 60 кілограмів безпілотник несе бойову частину вагою у 30 кг.

Вартість дрона не озвучується, але у Defense Express припускають, що він є досить бюджетним, зважаючи на використання в його конструкції простих матеріалів та доступних технологій.

Виробник позиціонує свій виріб як засіб ураження надводних кораблів у морі та портової інфраструктури. При цьому дрон може атакувати як по прямій траєкторії на малій висоті, так і роблячи підйом і пікірування на ціль з висоти.

"Насправді TALAY має стати чудовим рішенням для таких атак, адже виявити його будь-якими засобами надзвичайно важко, і можливо вже на підльоті до цілі. До того ж його низька вартість дозволяє здійснювати масовані нальоти на порти та кораблі, перевантажуючи їх системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії", – зауважили в Defense Express.

Разом з тим аналітики визнали, що бойова частина безпілотника є недостатньою, аби завдати істотної шкоди великим та середнім кораблям. Як варіант, дрон може цілеспрямовано атакувати чутливі бортові системи, наприклад, радари. Крім того для малих надводних кораблів зіткнення з таким дронов, ймовірно, буде фатальним, вважають експерти.

Очікується, що в серійне виробництво TALAY запустять у жовтні наступного року, а ВМС Туреччини почне отримувати ці апарати вже на початку 2027 року.

Новинки озброєнь

Як писав УНІАН, французький стартап Harmattan AI розробив зенітний дрон Gobi, який працює із використанням технологій штучного інтелекту і машинного зору. Завдяки цьому він здатен самостійно наводитися на ціль.

Також ми розповідали, що китайські військові інженери похвалилися розробкою мініатюрного безпілотника-розвідника розміром з муху. Щоправда експерти зі зброї висловили певні сумніви щодо практичної придатності такого малого дрона у реальних розвідувальних операціях.

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