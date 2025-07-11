Цивільні літаки бачили в небі над Києвом і Дніпром.

Сьогодні, 11 червня, у небі над Україною помітили цивільні літаки, хоча від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році повітряний простір над нашою країною офіційно закритий. Ба більше, повітряні судна мають незвичні коди бортів, які є "посланням" для російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

З відео, які публікують мешканці Києва та Дніпра, помітно, що ці судна схожі на українські літаки Ан-124 "Руслан". Їх виробляли до 2004 року.

Цаплієнко зазначив, що код борту одного з літаків - PTNPNH1, що є відсиланням до красномовного меседжу до президента РФ Путіна "ПТН ПНХ!". Друге судно має код борту PTNPNH2.

Відео дня

Від початку повномасштабної війни цивільні літаки здіймалися над Україною тільки в лютому 2022 року. Тоді з аеропорту "Бориспіль" вилетіли турецькі судна, які до цього доставили до Києва гуманітарний вантаж. Літаки мали забрати громадян Туреччини на зворотному шляху, але виявилися заблокованими через закриття повітряного простору України для цивільних і транспортних літаків.

Чи можна відкрити повітряний простір в Україні

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз в Україні відкрити повітряний простір неможливо навіть частково. Він зазначив, що причина полягає в ситуації з безпекою в країні.

Шмигаль поділився, що уряд України проводив оцінку ризиків у разі відкриття повітряного простору. У підсумку було ухвалено рішення поки що зосередитися на розвитку альтернативних маршрутів доставки вантажів і переміщення пасажирів.

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