Усім шанувальникам покрокових стратегій приготували чудовий подарунок.

У цифровому магазині Steam стартувала безкоштовна роздача відразу трьох тайтлів. Цього разу всім фанатам стратегій приготували чудовий подарунок у вигляді Fantasy General 2, Field of Glory 2: Medieval і Battlestar Galactica Deadlock.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 17 липня.

Fantasy General II – 1475 грн. Продовження класичної гексагональної стратегії 1996-го з покроковими боями, прокачуванням юнітів і кампанією про боротьбу варварів проти Імперії. У Steam у гри 81% позитивних відгуків.

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Battlestar Galactica Deadlock – 740 грн . Космічна стратегія у всесвіті однойменного серіалу, де гравець командує флотом Колоній у першій війні з сайлонами, керуючи кораблями в 3D-просторі. Є багатокористувацькі битви у форматі "1 на 1".

Field of Glory II: Medieval – 600 грн . Глибока покрокова військова стратегія, що охоплює епоху Високого Середньовіччя (1040-1270 рр.), з акцентом на реалістичну тактику, історичні армії і точне відтворення битв.

Раніше дослідження показало, навіщо ПК-геймери скуповують ігри, в які ніколи не гратимуть. Steam уже давно вийшов за рамки ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, так само як "Лего".

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів. Лідером серед відеокарт є ноутбучна RTX 4060, процесори AMD стають дедалі популярнішими, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

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