До списку увійшли Borderlands 4, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong та інші гарячі новинки.

У другій половині 2025 року мають відбутися головні ігрові релізи. А завдяки новому масштабному дослідженню стало відомо, які проєкти гравці хочуть помацати найсильніше.

Дослідження провело видання The Game Business. В основу списку лягли рейтинг "бажаного" зі Steam, відеоігри з найбільшим трафіком на порталі Fandom, статистика за згадками в соцмережах і профільних ЗМІ, а також відомості з чарту IGN Playlist Wishlist.

У кожному з перерахованих рейтингів опинилося тільки чотири гри: ко-оп лутер-шутер Borderlands 4 від Gearbox, самурайський екшен Ghost of Yotei від Sucker Punch, метроїдванія Hollow Knight: Silksong від Team Cherry і екшен Mafia: The Old Country від Hangar 13.

До більшості рейтингів також увійшли ремейк Metal Gear Solid 3, космічна RPG The Outer Worlds 2 і кілька ексклюзивів від Nintendo, включно з Metroid Prime 4 і Pokémon Legends: Z-A. Також у виданні окремо відзначили інтерес гравців до Little Nightmares 3, ARC Raiders, Dying Light: The Beast і Silent Hill f.

Це найгучніші релізи другої половини 2025 року

Borderlands 4 (12 вересня | ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Ghost of Yotei (2 жовтня | PS5)

Hollow Knight: Silksong (2025 | ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)

Mafia: The Old Country (8 серпня | ПК, PS5, Xbox Series)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 серпня | ПК, PS5, Xbox Series)

The Outer Worlds 2 (24 жовтня | ПК, PS5, Xbox Series)

Pokémon Legends: Z-A (16 жовтня | Nintendo Switch, Switch 2)

Metroid Prime 4 (2025 | Nintendo Switch, Switch 2)

Little Nightmares 3 (10 жовтня | ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)

ARC Raiders (30 жовтня | ПК, PS5, Xbox Series)

Dying Light: The Beast (21 серпня | ПК, PS5, Xbox Series)

Silent Hill f (25 вересня | ПК, PS5, Xbox Series)

Раніше редакція Metacritic підбила підсумки першої половини 2025 року та назвала найбільш високооцінені нові ігри. До топу увійшло 20 тайтлів, чий рейтинг становить 84 бали зі 100 або вище.

Нагадаємо, Rockstar офіційно перенесла реліз GTA VI з осені 2025 року на травень 2026-го для PS5 і Xbox Series. Версію екшену для ПК, як і раніше, не анонсували, але очікується, що вона вийде протягом року після релізу на консолях.

