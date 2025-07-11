Благородні птахи взялися розорювати рисові поля, в яких вони шукають собі здобич.

На північному сході Італії місцевих фермерів тероризує незвичайний шкідник – рожеві фламінго. Про це повідомляє The Washington Times.

Зграї цих красивих птахів поклали око на рисові поля у провінції Феррара, між Венецією та Равенною. Самі рослини, звісно, їх не цікавлять: довгоногі птахи шукають на затоплених полях молюсків та комах. Однак побічної шкоди зазнають і рисові пагони.

Збитки від фламінго виявилися достатньо значними, аби фермери почали патрулювати свої угіддя вдень і вночі, намагаючись відлякати птахів. Але здебільшого вдається відігнати нахаб лише на рисове поле сусіда.

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Фермер на ім’я Енріко Фаббрі поскаржився, що деякі його поля були витоптані птахами настільки, що там втрати врожаю сягають 90%.

Фламінго є відносно недавніми прибульцями на півночі Італії. Вони з’явилися тут чверть століття тому, коли їхні традиційні місця гніздування в Іспанії були спустошені постійними посухами. Втім донедавна фламінго обмежувалися територією природного заповідника на південь від річки По. А от розорювати сільськогосподарські угіддя вони розпочали нещодавно.

"Це нові речі, яких ніколи раніше не траплялося. Ви вкладаєте стільки часу та турботи в підготовку всього. А потім, як тільки починає рости урожай, це ніби у вас забрали новонароджену дитину. Ось таке це відчуття", – скаржиться на пернатих шкідників 63-річний фермер Фаббрі.

Тим часом орнітологи радять фермерами вживати більш системних заходів, ніж ганяти птахів вручну. Зокрема рекомендують оточити рисові поля високими деревами, або знизити рівень води, в якій зростає рис, з нинішніх 30 см до 5-10 см, яких теж цілком достатньо для рису, але вже замало для фламінго.

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