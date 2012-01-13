Тарас Чубай, Росава і „Дивні” заспівають колядки
13:57, 13 січня 2012Культура
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15 січня о 18-00 у київському Будинку художника
Тарас Чубай, Росава і рок-гурт „Дивні” у співпраці з оркестром камерної музики візьмуть участь у різдвяному концерті, де виконають традиційні українські колядки та авторські пісні відповідної тематики.
Вечір відбудеться 15 січня о 18 годині у київському Будинку художника і стане своєрідним завершенням сезону зимових свят, "українського Рамадану".
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