У Франції зріє скандал через візит сина Саркозі в Одесу

У Франції назріває скандал через візит сина Ніколя Саркозі П`єра до Одеси, де він потрапив до лікарні з харчовим отруєнням.

П`єр полетів в Україну, ні слова не сказавши батькові, і той не знав, де він перебуває, повідомляє газета "Сегодня".

"Після того як з`явилася інформація про його отруєння, пішла хвиля новин про те, що сина президента Франції отруїли, як Ющенка. В оточенні Ніколя Саркозі дуже незадоволені друзями П`єра - він спілкується з реперами, іммігрантами. До речі, П`єр давно їздить різними країнами в ролі діджея, часто буває в Росії - заробляє гроші сам. Ще нещодавно він їздив на метро, ​​але потім тато виділив йому машину з водієм-охоронцем ", - розповів виданню французький журналіст, який попросив не називати його прізвище.



Також стали відомі деякі подробиці перебування П`єра Саркозі в Одесі.

Як з`ясувала Сегодня, 27-річного нащадка Ніколя Саркозі, більш відомого серед завсідників нічних клубів як діджей Mosey, запросили порадувати віп-публіку на закритій вечірці в елітному одеському ресторані Чайковський. Керівництво закладу підтвердило, що Саркозі-молодший виступав у них, хоча раніше в адміністрації закладу заявили, що виступ музиканта було скасовано у зв`язку з поганим самопочуттям.

"П`єр прилетів на запрошення нашого закладу 24 січня. Опівночі він прибув у наш ресторан і відмінно відіграв за пультом. Глядачі були в захваті. Але в кінці вечора йому стало погано, і його госпіталізували", - пояснив газеті в. о. директора ресторану Андрій.

За його словами, Чайковський до страждань відомого француза непричетний: "Він пив у нас тільки мінеральну воду. Це підтверджується відеозаписами - після події ми їх уважно переглянули. Судячи зі слів П`єра, йому стало погано ще перед тим, як він приїхав до нашого ресторану. О 10 ранку у нього вже болів живіт. Напевно, він отримав харчове отруєння дорогою в Одесу ".

Одеські лікарі зустріли Саркозі-молодшого як віп-пацієнта, поклавши його в окрему палату з усіма зручностями. Про пригоди іменитого гостя швидко дізналися одеські чиновники і тут же приставили до палати П`єра сек`юріті з числа співробітників Держохорони, зазначає видання.

Більше того, вранці сина французького президента відвідав мер Одеси Олексій Костусєв, повідомляє газета Сегодня.

"Дізнавшись, що в нашій лікарні лежить син президента Франції, я вирішив до нього з`їздити. Зі мною був начальник міського відділу охорони здоров`я Сергій Калінчук, - розповів виданню міський голова. - П`єр - дуже скромний. Коли побачив мене, засоромився. Я недовго поспілкувався з ним. У розмові з`ясувалося, що хлопчик непогано знає історію міста. Наприклад, він багато читав про Дюка де Рішельє ".

За словами Костусєва, Саркозі сказав йому, що отруївся в Празі. Вчора, додає мер, до Одеси прилетіли французькі лікарі. Після консультації з нашими медиками П`єра Саркозі чартерним рейсом відправили назад на батьківщину.



