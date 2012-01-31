Засновник сайту WikiLeaks стане персонажем "Сімпсонів"

Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж з`явиться в одній із серій "Сімпсонів". Як повідомляється, епізод мультсеріалу з Ассанжем вийде в ефір 19 лютого. За сюжетом, сім`я Сімпсонів переїде із Спрінгфілда і на новому місці проживання її сусідом виявиться засновник WikiLeaks. За словами виконавчого продюсера "Сімпсонів" Ела Джина, репліки для свого анімаційного "двійника" Ассанж записав у Великобританії. Вибираючи Ассанжа, творці "Сімпсонів", за їх словами, віддавали собі звіт у тому, що мова йде про "суперечливу" особистість. Однак, підкреслив продюсер, творці серіалу не стали загострювати увагу на "судових тяжбах" засновника WikiLeaks і подали героя Ассанжа в сатиричному ключі. Нагадаємо, у грудні відома американська співачка Кеті Перрі виконала у "Сімпсонах" роль подружки скнари і ловеласа Містера Бернса.

ТСН