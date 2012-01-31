Британські водолази знайшли шпагу адмірала Нельсона

Британські водолази виявили на дні Середземного моря корабель, на якому, ймовірно, знаходяться особисті речі адмірала Гораціо Нельсона, у тому числі його шпага. Як пише The Daily Telegraph, корабель "Вікторія" затонув в 1893 році, через 88 років після смерті Нельсона. Причиною катастрофи ймовірно стала помилка віце-адмірала Джорджа Tріона, в результаті якої під час маневрів біля берегів Лівану "Вікторія" зіткнулася з іншим кораблем. Відомо, що Тріон захоплювався Нельсоном і, за деякими відомостями, купив на аукціоні велику колекцію його речей. До знахідки вже виявило інтерес британське Міноборони, яке заявило про права на затонулий корабель. Відомство, побоюючись потрапляння речей у приватні руки, зв`язалося з водолазами, що обстежили "Вікторію", і попросило, щоб речі Нельсона залишалися на борту. Член команди водолазів Марк Ельятт заявив, що сховав шпагу адмірала у надійному місці всередині затонулого корабля. Він зазначив також, що волів би бачити зброю Нельсона в історичному музеї. Слід зазначити, що у 2002 році лондонський аукціонний дім Sotheby`s виставив на торги велику колекцію речей, що належали Нельсону. Серед них виявився меч, подарований адміралу турецьким султаном Селімом III. Він пішов з молотка за 336 650 фунтів стерлінгів. Крім того, покупці дали високу ціну за гаманець Нельсона і листи його коханки Емми Гамільтон. Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі рибалка витяг з Дніпра меч, якій міг належати київському князю Святославу.

ТСН