У столиці організовують вуличні ковзанки

У Києві цієї зими за морозної погоди працюватиме 68 безкоштовних вуличних льодових ковзанок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив в

ефірі телеканалу «Київ» голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Ковзанки облаштовують здебільшого на спортивних майданчиках і стадіонах загальноосвітніх шкіл. Нині таких крижаних майданчиків у столиці вже 23, вони працюють у всіх районах столиці. Ще 45 готуються до відкриття вже найближчим часом. Це стало можливо через сталу мінусову температуру повітря.

«До речі у нас є декілька проектів, які ми вже цього року розпочнемо реалізовувати, йдеться про будівництво великих спортивних льодових комплексів, де будемо розвивати фігурне катання, хокей та інші зимові види спорту» – зазначив О.ПОПОВ.

За інформацією КМДА, у Голосівскому районі безкоштовна ковзанка вже працює за адресою вул. Заболотного, 6-А (загальноосвітній навчальний заклад № 286); у Дарницькому районі це вул. Вербицького, 23 (ДЮСШ «Чемпіон»); у Дніпровському – вул. Алма-Атинська, 113 (ЗНЗ № 11), вул. Будівельників, 37 (ЗНЗ № 148), вул. Чудновчького, 8-А (спортивний майданчик), вул. Челябінська, 5-Б (спортивний майданчик), вул. Будівельників, 10 (ЗНЗ № 188), вул. Пражська, 22-А (спортивний

майданчик), вул. Лобачевського, 2 (спортивний майданчик); у Деснянському – проспект Лісовий, 17-В (ЗНЗ № 147), вул. Сабурова, 19-Г (ЗНЗ № 263), вул. Мілютенка, 5 (ЗНЗ № 189), пр.-т Маяковського, 49б, (ЗНЗ № 250), вул. К. Даненькевича, 5, (ЗНЗ № 292), вул. Бальзака, 8-г (ЗНЗ № 264); у Печерському – вул. Драгоманова, 6-Б, вул. Інституцька, 22/7, вул. Лаврська, 2 (загальноосвітній навчальний заклад № 90), вул. П.Мирного,

24 (гімназія № 109); у Подільському – вул. Фрунзе (105 Учбово-спортивна база «Спатрак»); у Соломянському – вул. Клименка, 17 (загальноосвітній навчальний заклад № 43), вул. Єреванська (20 загальноосвітній навчальний заклад № 166), вул. Виборзька, 57, (загальноосвітній навчальний заклад № 229).

Крім того, на відкритих ковзанках, що на Контрактовій площі та вул. Лайоша Гавро, 4-Г безкоштовно покаталось понад 1,5 тис. дітей пільгових категорій.