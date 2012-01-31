Маленька дівчинка підірвала інтернет своїм соло на гітарі (відео)

Соло в виконанні 8-річної Зої Томсон стало сенсацією на сайті YouTube і за кілька тижнім зібрало понад 2 мільйони переглядів. Дівчинка є учасницею дитячого рок-гурту Mini Band, електрогітару вона опанувала в 6 років. На часі Зої мешкає в графстві Беркшир. Її мама, Колетт, розповіла, що раніше Зої била байдики, а серйозно займатися почала досить нещодавно. "Гадаю, Зої здатна змусити засоромитися деяких людей, яки грають упродовж років. Вона дивовижна!", - написав один із коментаторів під відео.

ТСН