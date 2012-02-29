У Лондоні продають історичний "будинок щастя" Ван Гога

Власники лондонського будинку, в якому художник Вінсент Ван Гог в молодості прожив одні з найщасливіших років свого життя, хочуть продати споруду з молотка. Про це йдеться в повідомленні агентства нерухомості Savills. Триповерховий будинок XIX століття знаходиться в районі Брікстон, що в південному Лондоні.

Споруду виставлено на аукціон зі стартовою ціною в 475 тисяч фунтів стерлінгів. З часу, коли тут жив Ван Гог, будівля змінила власників лише двічі. Дотепер споруда понад 60 років поспіль належала одній родині. У приміщеннях збереглися деякі предмети епохи Ван Гога. Наприклад, камін, яким опалювався будинок, залишився в первісному вигляді. Умивальник, встановлений на зовнішній стіні будівлі, також є історичною цінністю.

Після ремонту ціна будинку може досягти 750 тисяч фунтів. Ван Гог жив у кімнаті на третьому поверсі, й існує навіть його малюнок тераси будинку. Художник оселився в Брікстоні, коли в 1873 році в 20-річному віці приїхав до Лондона. Тоді він почав працювати арт-дилером і, судячи з його листів братові Тео, був дуже щасливий тут. Це був період душевного спокою Ван Гога перед тим, як до 1880 року він захопився живописом і залишив заради нього налагоджене життя. Аукціон пройде 27 березня.

ТСН