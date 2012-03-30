Викрадені раритети з Харківського архіву засвітилися на аукціоні в Росії

На російському Інтернет-аукціоні було виставлено на продаж близько 300 документів, які зникли з фондів Харківського обласного архіву.

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 48 від 30 березня).

"Усього ж краєзнавці нарахували близько 300 документів, що потрапили на аукціон із фондів Харківського обласного архіву. В основному, це креслення проектної документації на храми та інші споруди як у Харкові, так і на території колишньої Харківської губернії; найрізноманітніші бланки (зокрема, й на паспорти старого зразка); паспортні книжки, датовані початком ХХ століття; грамоти часів імператора Олександра І. Більшість із цих документів зберігалися у фонді № 4. Тобто в архівному фонді Харківського губернського управління", - пише видання.

За інформацією газети, "власник" рідкісних документів виступав під "ніком" "heppy_star 17" і просив за кожен по 200 доларів стартової ціни. "Можливо, ця історія і не набула б широкого розголосу, якби краєзнавець Микола Дуда не впізнав у одному з цих креслень документ, що зберігався у фонді № 4 Харківського архіву. У результаті проведеного розслідування стало відомо, що раритети з обласного сховища зникали й раніше. Причому нерідко за досить смішні гроші", - зазначається у публікації.

Уперше зі зникненням архівних паперів у Харківському приватному музеї міської садиби зіткнулися у 2006 році, коли видавали книгу "Економічні примітки на Харківський повіт. 1782 рік". Матеріал для цього видання упорядники купили у випадкового продавця за 150 доларів.

«Але знаючи, що в обласному архіві зберігається чимало аналогічних документів, вирішили перевірити походження придбаного раритету. Як з’ясувалося, цей документ дійсно зберігався в архіві, але у 1994-му кудись зник і 12 років поспіль був у розшуку. Тобто весь цей час його, швидше за все, ніхто і не намагався знайти. Директор приватного музею Андрій Парамонов вважає, що вкрадені карти були продані колекціонерам. За його словами, усе, що пов’язано із земською поштою, наразі коштує дуже дорого. Зокрема, вартість лише однієї марки може сягати 30 тисяч доларів, а деяких конвертів - і всі 100 тисяч. Вкрадені ж карти були цікаві саме збирачам старовини, бо на них відмічені маршрути руху земської пошти, дати, коли будуть їхати ті чи інші екіпажі, і місця розташування поштових станцій. Інші мапи, що зберігаються в архіві, але не відмічені "поштово–земською" тематикою, залишилися на місці, бо не мають для титулованих колекціонерів великої цінності», повідомляє газета.

За інформацією видання, слідчим відділом Київського райвідділу міліції Харкова порушено кримінальну справу за статтею про пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду, що карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом до 6 місяців.

"Поки тривало слідство, читальний зал обласного архіву був зачинений у зв’язку з відомчою перевіркою фондів. Результати останньої поки що не озвучені. Тобто на сьогодні відомо про зникнення документів, які випливли на аукціоні, але їх може бути значно більше", - пише "Україна молода".