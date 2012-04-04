На аукціон виставлена колекція картин і особистих речей Гюго

Аукціонний будинок Christie`s в середу пустить з молотка у Парижі колекцію картин, малюнків, листів, фотографій, меблів та особистих речей знаменитого письменника Віктора Гюго і його сина, внука та правнука.

Близько 500 творів мистецтва, накопичених нащадками Гюго, оцінюються Christie`s в один мільйон євро.

"Праправнуки Віктора Гюго зберігали ці речі протягом кількох поколінь в сімейному будинку в містечку Люнель на півдні Франції. Вони вирішили це продати, оскільки їх семеро, і розділ спадщини став для них проблематичним. Вони вважали за краще продати всю колекцію, в тому числі, щоб показати її публіці", - повідомила представник Christie`s.

З її слів, спадкоємці не сказали, що збираються робити з вирторгом.

На аукціоні будуть чекати покупця малюнки, книги, предмети меблів і інші речі, що належали самому письменнику. На продаж виставлені і особисті листи Гюго, в тому числі любовні послання майбутній дружині Адель Фуше.

Вперше з молотка підуть близько 50 малюнків Гюго, найбільш цінними з яких вважаються зображення тушшю на дереві, озаглавлені "Живіть" і "Помріть" - їх організатори розраховують продати за 100-150 тисяч євро.

Багато лотів розповідають про життя Гюго за кордоном, куди він змушений був виїхати після перевороту 1851 року. Так, за 1,5 тисячі євро можна буде придбати малюнок його кімнати в будинку на острові Джерсі. Одним з найцікавіших лотів, пов`язаних з перебуванням Гюго і його близьких на острові Гернсі, є шафа для рукописів, який аукціонний будинок оцінив у 5-7 тисяч євро.

Зібрані тут і численні пам`ятні предмети, в тому числі які розповідають про трагічні моменти в житті знаменитого письменника. Так, в 1,5 тисячі євро оцінений весільний обруч дочці Гюго Леопольдіна, яка померла в рік свого весілля у віці 19 років.

У колекції також представлені речі, пов`язані зі старшим сином Гюго Шарлем (1826 - 1871), у тому числі зроблені ним фотографії. З молотка підуть малюнки і книги з рукописами з бібліотеки онука Гюго Жоржа (1868 - 1925), картини правнука Гюго Жана (1894 - 1984), малюнки його друга письменника і художника Жана Кокто і навіть столик, на якому дружина і друзі Жана проводили спіритичні сеанси.

Нагадаємо, 5 березня Christie`s виставив на продаж полотно Дитина і голуб Пабло Пікассо. Картину оцінили в $ 80 млн.

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