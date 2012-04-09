Адель визнано найвеличнішою виконавицею сучасності

Британська співачка Адель очолила список найвеличніших виконавців сучасності.

Адель

Перелік включає в цілому 30 імен і найменувань колективів. Адель зуміла обійти таких виконавців, як Ріанна, Тейлор Свіфт, The Black Keys, Дрейк, Джей Уайт і Азела Бенкс. Повний список опублікований в номері Entertainment Weekly, який надійшов у продаж 6 квітня 2012 року.

На сьогоднішній день дискографія Адель складається всього з двох студійних альбомів. Дебютну платівку "19" співачка випустила в січні 2008 року. Другий диск "21" надійшов у продаж в січні 2011 року. Обидві пластинки зуміли піднятися до першого рядка британського хіт-параду. Крім того, другий альбом протягом багатьох тижнів утримувався на першій позиції в чарті Billboard 200.

У лютому 2012 року Адель стала тріумфатором 54-ої церемонії вручення музичної премії "Греммі". Виконавиця удостоїлася в цілому шести нагород.

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