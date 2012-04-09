У Херсонесі, можливо, знайшли відбитки ніг апостола Андрія Первозванного

Відбитки людських ніг на камені, які виявлені на території музею-заповідника Херсонес, можуть належати святому апостолу Андрію Первозванному.

Ці відбитки можут належати святому апостолу, фото "РИА Новости"

Про це заявили представники Кримської єпархії УПЦ МП та Севастопольського благочиння, повідомив РІА Новини в понеділок представник прес-служби Севастопольської благочинності.

Згідно з церковним джерелами і "Степенній книзі", написаній в XVI столітті представниками православної церкви, апостол Андрій розмовляв з людьми про вчення Христа, стоячи на камені біля берега моря, і несподівано камінь став м`яким, як віск, і ступні святого закарбувалися на ньому. Після цього чуда багато хто увірував у вчення Ісуса Христа. Люди торкалися до цих відбитків і отримували духовне і фізичне зцілення. Після підкорення Криму татарами Херсонес був покинутий і святині забуті.

Настоятель Володимирського собору в Херсонесі протоієрей Сергій Халюта почув від одної з парафіянок, що на березі моря в камені відбиті два сліди, схожі на людські, але правий видно гірше.

"Я сам подивився на ці сліди і відразу ж повідомив владиці кримському Лазарю, який прибув в Херсонес і особисто переконався в тому, що це людський слід у камені. Ми привели з собою експертів-криміналістів і замовили проведення медичної експертизи. Результати підтвердили, що сліди в камені схожі на людські. А найголовніше - люди торкаються цих відбитків і отримують зцілення від хвороб ", - сказав настоятель.

Як випливає з документів судово-криміналістичної та медичної експертиз, це слід лівої ноги, з великою ймовірністю людської, босий з п`ятьма пальцями, 38-го розміру, передбачуваний ріст людини - 162 сантиметри. Слід утиснений в камінь і не є природним витвором.

На місці виявлення відбитків видно, що на твердому камені, який не є ні піщаником, ні крейдою, утиснений слід лівої ноги з чітко вираженими пальцями - ніби босою ногою наступили в рідкий цемент або мокрий пісок.

Остаточний вердикт про походження слідів може дати геологічна експертиза, яка вже проведена. Її результати стануть відомі через два тижні.