Кулиняк порушив міжнародні правила - експерт

Призначення виконувачем обов`язків генерального директора Національного художнього музею України радника міністра культури з питань зв`язків з художніми організаціями, власниці галереї Mironova Gallery Тетяни Миронової суперечить міжнародним правилам.

Про це газеті “КоммерсантЪ-Украина" (№59 від 9 квітня 2012 року) заявив голова правління громадської організації "Український центр розвитку музейної справи" Владислав Піоро.

Він вважає, що призначення Т.Миронової викликає питання.

"Для мене є загадкою, чому саме ця людина стала на чолі музею. Згідно з правилами, встановленими Міжнародною радою музеїв, державний музей не може очолити людина, яка має стосунок до арт-ринку і колекціонування творів мистецтва. Саме до таких кіл і належить Тетяна Миронова", - сказав В.Піоро.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня з посади директора Національного художнього музею України було звільнено Анатолія Мельника, який раніше заявив, що з Будинку уряду зникли картини відомого українського художника Миколи Глущенка: «У риболовецькому колгоспі», «Вітрила на морі», «Дніпровська далечінь», «Село біля річки». Перші дві картини зникли, ще дві, які залишилися висіти в Кабінеті Міністрів, працівники музею назвали фальшивкою. Страхова оцінка оригіналів становить 560 тисяч 700 гривень і 600 тисяч 700 гривень, відповідно.

Як повідомив УНІАН сам А.Мельник, в його кабінет в музеї прийшов міністр культури Михайло Кулиняк з трьома чиновниками міністерства і зачитав наказ про його звільнення. У наказі про звільнення, за словами А.Мельника, застосовано формулювання “за згодою сторін”, хоча сам директор музею, як він пояснив, такої згоди не давав і жодних документів щодо цього не підписував.

Крім того, в Міністерстві культури відзначили, що конкурс на посаду генерального директора НХМУ «матиме відкритий і публічний характер». До визначення кандидатури на посаду гендиректора виконувачем обов`язків генерального директора музею призначено Т.Миронову.

6 квітня Міністерство культури повідомило, що звільнило А.Мельника з посади гендиректора Національного художнього музею за невиконання музеєм основних планових показників діяльності.

