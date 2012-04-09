"Ніку" віддали стрічці "Жила-була одна баба"

8-го квітня в Москві відбулася 25-та церемонія нагородження премією російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка".

Кращою стрічкою 2012-го року було визнано фільм режисера Андрія Смирнова "Жила-була одна баба".

Ця історична картина оповідає про життя Росії з 1909-й по 1921-1 роки, про події громадянської війни та антонівського повстання, показані очима тамбовської селянки. Усього стрічка перемогла в шести номінаціях.

Режисер працював над фільмом із 1987-го року, пишуть Вести.ру з посиланням на ИТАР-ТАСС.

За головний приз також змагалися "Олена" Андрія Звягінцева, "Шапіто-шоу" Сергія Лобана, "Сибір. Монамур" В’ячеслава Росса та "Висоцький. Спасибі, що живий" Петра Буслова.

"Ніку" в номінації "Краща режисерська робота" здобув Андрій Звягінцев за фільм "Олена".

Кращим актором року став Сергій Гармаш, за роль у фільмі "Дім".

"Цю винагороду я ділю з усіма учасниками знімальної групи, і особливо зі своїми екранними батьками – Богданом Ступкою та Ларисою Малеванною", - оголосив він зі сцени.

Статуетки "Ніка" за кращу жіночу роль віддали Дар’ї Екамасовій, яка зіграла в стрічці "Жила-була одна баба", та Надії Маркіній за роль в картині "Олена".

Спеціальним призом, створеним у цьому році Академією кінематографічних мистецтв, нагородили засновників благодійного фонду "Подаруй життя", Чулпан Хаматову та Діну Корзун.

Премію в почесній номінації "Честь та гідність" вручили народному артисту СРСР Олегові Басилашвілі.



Українська правда. Життя