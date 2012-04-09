Кулиняк призначив свою людину в Нацмузеї, бо зберігач музею звільнилась

Міністр культури Михайло Кулиняк не зміг призначити на посаду в. о. гендиректора Національного художнього музею України зберігача музею, яка мала би посісти цю посаду за правилами, через її заяву про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Міністр нагадав, що існує практика призначення на посаду в.о. генерального директора музею зберігача музею. Проте, зауважив він, зберігач Національного художнього музею України Юлія Литвинець, а також ще кілька працівників музею написали заяви на звільнення.

«Я почав питати. Вона мені чітко не змогла відповісти, чому вона це зробила», - повідомив М.Кулиняк і додав, що після звільнення гендиректора музею Анатолія Мельника вона все ж не звільнилася.

Міністр пояснив, що саме через наявність заяви про звільнення він не міг призначити Ю.Литвинець в.о. гендиректора.

Водночас, М.Кулиняк запевнив, що призначена на посаду в.о. гендиректора Національного художнього музею радник міністра культури з питань зв`язків з художніми організаціями, власниця галереї Mironova Gallery Тетяна Миронова «ніяких різких кроків, ні кадрових, ніяких, до проведення конкурсу і призначення генерального директора робити не буде».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Міністерство культури повідомило, що звільнило А.Мельника з посади генерального директора Національного художнього музею України через невиконання музеєм основних планових показників діяльності.

У коментарі газеті “КоммерсантЪ-Украина" голова правління громадської організації "Український центр розвитку музейної справи" Владислав Піоро заявив, що призначення в.о. гендиректора НХМУ Т.Миронової суперечить міжнародним правилам.

