Фільм українського режисера потрапив до відбору Каннського фестивалю

Дія картини Сергія Лозниці розгортається в окупованій німцями Білорусії в 1942 році.

"У тумані" - екранізація однойменної повісті Василя Бикова, нова робота українського режисера Сергія Лозниці, - буде представлена в основному конкурсі 65-го Каннського міжнародного фестивалю. Дія картини розгортається в окупованій німцями Білорусії в 1942 році.

Цей період сам режисер вважає одним із найважливіших і дивних у вітчизняній історії. Головну роль виконує молодий білоруський актор Володимир Свірський. Також в картині задіяні такі актори як Михайло Євланов, Борис Кармозін, відомі глядачу за фільмами "Ліквідація", "Жила-була одна баба" та ін.

В епізодах брали участь місцеві жителі Східної Латвії, де знімався весь фільм. До операторської роботи над картиною залучили Олега Муту, що працював з Олександром Сокуровим на "Фаусті" і брав участь у зйомках голлівудських "Хронік Нарнії". Нагадаємо, фільм Лозниці "Щастя моє" брав участь у конкурсній програмі Канського фестивалю 2010 року.

ТСН