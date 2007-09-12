За агітаційний виступ за політичну силу співаки отримують від $1-50 тис.

В Україні політика й шоу-бізнес пов’язані, як рідні брати. Не словом, так піснею – в такий спосіб вітчизняні шоу-зірки не лише заробляють собі дорогоцінні долари, а й обстоюють свою свідому громадянську позицію, даючи концерти за ту чи іншу політичну силу в часи передвиборчих перегонів.

Реальні суми гонорарів, отриманих за передвиборчо-агітаційний концерт й артисти, й виборчі штаби ретельно приховують, пише видання “Главред”. Однак достеменно відомо, що зірки “першого ешелону” (рівня Могилевської, Ротару, Сердючки) не агітуватимуть менше ніж за $10 тис., “другий ешелон”, чи то менш розкручені, задовольняться й $1 тис.

До 2004 року музиканти не надто активно залучалися до передвиборчо-агітаційних турів.

ICTV