У Києві закладено перший камінь Центру єврейської громади

Єврейська релігійна громада Києва під егідою Всесвітнього форуму російськомовного єврейства 25 квітня провела урочисту церемонію закладення каменя, який стане початком будівництва найбільшого в Україні Центру єврейської громади.

Разом із символічним каменем, який було спеціально доставлено з Єрусалима, у фундамент майбутнього Центру також закладено капсулу з посланням для нащадків, говориться в переданому УНІАН повідомленні Єврейської релігійної громади.

«У посланні, яке ми адресуємо наступним поколінням, ми закликаємо їх продовжувати йти нашим шляхом - шляхом духовності, добра, миру і творення», - повідомив президент Всесвітнього форуму російськомовного єврейства Александер Левін, відзначивши, що єврейська діаспора пишається тим, що в Україні, як і в будь-якій іншій цивілізованій країні, з`явиться подібний Центр. Він розповів, що в Центрі будуть представлені різні соціальні, освітні, спортивні, молодіжні, дитячі, релігійні і дозвільні програми, а також сценічні майданчики, на яких зможуть виступати музичні та театральні колективи.

Головний рабин Києва і України Моше-Реувен Асман привітав всіх присутніх і наголосив про символічність того, що саме сьогодні, коли в Ізраїлі відзначають День пам`яті полеглих солдатів, закладається перший камінь у фундамент майбутнього громадського центру.

«Як написано у Псалмах, закладення першого каменя - це дуже важливий крок і велике свято. Київський єврейський общинний центр стане культурним, освітнім і релігійним центром для євреїв Києва», - наголосив М.Асман.

Ініціатори проекту також зазначили, що дату початку будівництва було обрано не випадково і приурочено до 64-ї річниці незалежності Держави Ізраїль.

За інформацією Єврейської громади, заступник прем`єр-міністра країни і міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман надіслав ініціаторам проекту подячний лист. «Я впевнений, що створюваний вами Центр стане епіцентром єврейської освіти і зміцненням українсько-ізраїльських відносини. Від імені уряду Ізраїлю підтримую вашу ініціативу», - наголосив А.Ліберман.

У церемонії закладення першого каменя також взяли участь глава парламентської коаліції ізраїльського парламенту Зеєв Елькін, радник начальника управління у справах національностей і релігії КМДА, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, відомий український бізнесмен і меценат Вадим Рабинович і заступник начальника політичного відділу Посольства США в Україні Бредлі Паркер.

Віце-президент Європейського Парламенту Яцик Протасевич надіслав лист на адресу організаторів церемонії та єврейської громади України, в якому від імені Європейського Парламенту привітав ініціативу будівництва Центру єврейської громади.

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Нагадаємо, 5 квітня 2012 року в Господарському суді Києва відбулося перше судове засідання за позовом прокуратури м. Києва в інтересах управління економіки та інвестицій КМДА до ТОВ "ІБП". У судовому засіданні як третя сторона на боці відповідача (ТОВ "ІБП") до участі в процесі була допущена Єврейська релігійна громада м. Києва. У судовому засіданні розглядалося клопотання прокуратури Києва про накладення арешту на земельну ділянку, на якій планують створити Київський єврейський общинний центр. У накладенні арешту на ділянку суд відмовив. Проте суд ухвалив рішення про накладення арешту на кошти ТОВ "ІБП".

20 квітня М.Асман заявив, що «урочистий початок будівництва почнеться, незважаючи на те, що київська влада намагається через суд відібрати у єврейської громади землю, виділену раніше по вул. Ползунова в Солом’янському районі Києва під будівництво комплексу, в якому планували відкрити Київський єврейський общинний центр».

Єврейська громада звернулася в пресі до Президента України Віктора Януковича з проханням «зупинити несправедливі дії київської міської влади».