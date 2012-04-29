У «Парку Київська Русь» сьогодні відбудеться 1000-ий політ на повітряній кулі

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 29 квітня, в рамках «Турніру повітряних витязів», пройде ювілейний, тисячний політ Київського клубу повітроплавного спорту «Пілот».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, цього дня пройде програма до Всесвітнього дня танцю - з майстер-класами з середньовічних та сучасних танців.

«О 18.30 над відтворюваним Давнім Києвом злетять різнокольорові повітряні кулі. Кращі майстри повітроплавного спорту, маневруючи величезними аеростатами, змагатимуться за головний приз - ключ від Київського Дитинця», - повідомили у Парку.

