На Sotheby's продали найдорожчу картину в світі (фото)

Картину Едварда Мунка "Крик" було продано за рекордні 120 мільйонів долларів на аукціоні Sotheby`s у середу.

Попередня оцінка роботи складала 80 мільйонів, однак невідомий продбав її за 120, зробивши заявку по телефону.

Про це пише Газета.ру з посиланням на Reuters.

"Тепер це абсолютний світовий рекорд на витвір мистецтва", - сказав ведучий торгів Тобіас Майер.

Попередній рекорд належав картині Пабло Пікассо "Оголена, зелене листя та бюст", яку продали на аукціоні Christie 2 роки тому за 106,5 мільйонів доларів.

"Крик" - група картин, виконаних Мунком у жанрі експресіонізму. Вона зображає сповнену відчаєм фігуру на тлі криваво-червоного неба. Пейзаж - це вид Осло-Фіорда з пагорбу Екеберг в Осло, Норвегія.

Мунк написав чотири версії "Крику", використовуючи різні техніки. Четверту, виконану пастеллю, версію, яка раніше належала норвезькому мільярдерові Петтеру Олсену, й продали в середу.

"Крик" вважається другою за популярністю в світі картиною після "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі.

Українська правда. Життя