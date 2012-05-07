100 тисяч туристів відпочили на травневі свята в Криму

Більше 101 тисячі туристів відпочили в Криму з 29 квітня по 3 травня, що на 7,4% більше, ніж за той же період 2011 року.

Рік тому в цей час в Криму побували 94 тисячі відпочивальників, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму республіки.

На травневі свята готелі і здравниці півострова залучали туристів новими шоу-програмами, фестивалями і конкурсами, екскурсійними турами.

Всього з початку року в Криму відпочили близько 340 тисяч туристів, що на 6,5% більше, ніж в 2011 році.

