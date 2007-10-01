Найстарший театр України святкуватиме своє 90-річчя
10:29, 01 жовтня 2007Культура
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Сезон 2007/2008 стане для Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 90-м. Театр радо вітатиме усіх своїх шанувальників і презентуватиме нові прем’єри.
З нагоди цієї дати з 4 по 7 жовтня 2007 року Заньківчани запрошують киян переглянути 4 вистави на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
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