Найстарший театр України святкуватиме своє 90-річчя

Сезон 2007/2008 стане для Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 90-м. Театр радо вітатиме усіх своїх шанувальників і презентуватиме нові прем’єри.

З нагоди цієї дати з 4 по 7 жовтня 2007 року Заньківчани запрошують киян переглянути 4 вистави на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.