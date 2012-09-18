Реконструкція Поштової площі проходить без попередніх розкопок

Археологи обурені тим, що реконструкція Поштової площі в Києві проходить без попередніх розкопок.

Про це пише газета «Сегодня».

«Площа входить до складу заповідника «Стародавній Київ», згідно із законом, будь-яке будівництво в таких місцях передбачає обстеження археологів. Але поки влада тільки твердо обіцяє, що нас туди запустять», — сказав директор Центру археології Києва Михайло Сагайдак.

Він нагадав, що, коли будували «Макдональдс», археологи провели розкопки і знайшли чимало цікавих речей. «Там, де зараз будують, нічого не досліджувалося. Я припускаю, що там можуть бути залишки старих причалів, інфраструктури гавані, мостів X століття, оскільки це стара берегова лінія», - відзначив М.Сагайдак.

У свою чергу голова Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Яків Діхтяр запевнив, що влада дасть можливість археологам провести розкопки на Поштовій площі. «Сьогодні ми склали акт, щоб протягом 3 днів забезпечити проведення робіт археологами», — сказав Я.Діхтяр.

За даними видання, будівельники визнають, що під час робіт на площі знаходять старовинні фундаменти і дошки. «Судячи з буріння, вони знаходяться на глибині 18-20 метрів. Коли розпочнемо тунелі — там може ще щось бути», — сказали вони.

Як повідомлялося, в Києві проводиться реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі. У зв`язку з цим, з 16 вересня 2012 року по 25 травня 2013 року буде обмежено рух транспорту на площі.