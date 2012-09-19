Юрій Винничук презентує в Києві свій новий роман

Завтра, 20 вересня, в Києві Юрій Винничук представить свій новий роман «Танго смерті» (видавництво “Фоліо”) , перша презентація якого відбулася на львівському Форумі видавців, що завершився цими вихідними.

Столична презентація відбудеться в Книгарні «Є» за адресою вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»

Початок о 15:00.

«Манеру Юрія Винничука можна миттєво упізнати, настільки вона відрізняється від усього, що для нас звичне у нашій літературі. Але манера письма у цьому романі – це також і новий Винничук із захоплючим сюжетом, в якому є і пошуки давнього манускрипту, і таємниця “Танґа смерті”, яке виконували в’язні Янівського концтабору у Львові. Це книга, яку мовби не читаєш, а живеш у ній.

«Танґо смерті» – це роман про Львів 30-их років. У творі йдеться про долю чотирьох повстанських родин: української, німецької, польської і єврейської».